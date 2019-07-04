Эксперт назвал возможные причины сбоев в работе WhatsApp, Facebook и Instagram

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Проблемы у пользователей возникли вечером в среду, 3 июля.

Фото : www.globallookpress.com

Причиной масштабного сбоя в работе мессенджера WhatsApp, а также соцсетей Facebook и Instagram могли стать проблемы в дата-центрах. По словам специалиста из IT-компании «КРОК» Рената Сайфутдинова, наиболее часто проблемы возникают из-за недостаточного резервирования или неполадки в инженерных системах. На функционирование сервисов мог также повлиять программный сбой, вирусы и DDoS-атаки.

«Чтобы выявить все эти причины и избежать сбоев в будущем, необходимо позаботиться о создании резервной площадки для переключения нагрузки и стабильной работы сервисов», — цитирует Сайфутдинова ФАН.

Как ранее писал 5-tv.ru, о проблемах с подключением к популярным сервисам WhatsApp, Facebook и Instagram около 18 часов по московскому времени 3 июля сообщали пользователи из России, США, Германии, Франции, Великобритании и некоторых других стран. Полностью социальная сети и месседжер работу пока не восстановили.

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