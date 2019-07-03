Зафиксирован очередной масштабный сбой в работе WhatsApp, Instagram и Facebook

, 19:16 757

Пользователи во всем мире столкнулись с неполадками в работе сервисов.

Фото : www.globallookpress.com

Портал Downdetector ведет статистический анализ сбоев в работе крупных интернет-ресурсов. По его информации, последние неполадки возникли примерно в 17:50 по московскому времени, в среду, 3 июля.

О том, что «лагают» WhatsApp, Instagram и Facebook пользователи сообщали во всем мире. Данные ресурса Downdetector говорят о том, что технические сбои в функционировании популярных приложений и соцсетей происходили в России, Англии, США, Франции, Германии и нескольких других государствах.

Почти все юзеры WhatsApp жаловались на неполадки с подключением к серверу. Большинство пользователей Instagram утверждали, что приложение у них попросту не загружается. У соцсети Facebook в 82% случаев проблемы возникли с доступом пользователей к веб-сайту. 17% юзеров популярной социальной сети не могли осуществить вход в свои аккаунты. Что стало причиной сбоя — пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пользователи жалуются на проблемы в работе множества сайтов.

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