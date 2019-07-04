Видео: складские помещения пылают в Краснодаре

Складские помещения полыхают в Краснодаре. Возгорание произошло ранним утром в четверг, 4 июля.

Как сообщили в Краснодарском пожарно-спасательном гарнизоне, дежурному поступило сообщение о пожаре на Кореновской улице. По состоянию на семь часов утра площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. Огонь пожарным удалось локализовать.

На данный момент информации о погибших или пострадавших в происшествии нет. По словам очевидцев, горят помещения, принадлежащие шинному центру. Находившиеся неподалеку от места возгорания горожане утверждают, что вдоль дороги рядом с пожаром искрили линия электропередачи и трансформатор, также были слышны взрывы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пожар произошел в монастыре под Курганом.