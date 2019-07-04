Видео: Волонтер из Новосибирска стала мамой для маленьких совят

Волонтер из Новосибирска стала мамой для новорожденных совят. Птенцы вылупились из яиц в Центре реабилитации диких животных. Чтобы они смогли выжить, их поместили в инкубатор, где создали искусственное гнездо. Уже через четыре часа совята попробовали свой первый в жизни завтрак — свежайшее филе полевой мыши. Новая мама с восхищением поделилась кадрами взрослеющих птиц. И пообещала рассказывать о необычном процессе их выращивания.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что волонтеры спасают животных из затопленных домов в Иркутской области.