Видео: Волонтер из Новосибирска стала мамой для маленьких совят

, 20:18 Эфирная новость 42

Птенцы поселились в Центре реабилитации диких животных.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com

Волонтер из Новосибирска стала мамой для новорожденных совят. Птенцы вылупились из яиц в Центре реабилитации диких животных. Чтобы они смогли выжить, их поместили в инкубатор, где создали искусственное гнездо. Уже через четыре часа совята попробовали свой первый в жизни завтрак — свежайшее филе полевой мыши. Новая мама с восхищением поделилась кадрами взрослеющих птиц. И пообещала рассказывать о необычном процессе их выращивания.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что волонтеры спасают животных из затопленных домов в Иркутской области.

Читайте также

+15° Днём +16°
Ночью +9°
63.40
-0.10 71.54
-0.06
Видео: Ванга назвала знаки зодиака, которым особенно повезет в 2019 году

Последние новости

20:57
МИД Ирана выразил протест Великобритании в связи с задержанием танкера
20:46
Матвиенко предложила ограничить использование мобильных телефонов в школах
20:35
Лолита прокомментировала слухи о молодой любовнице мужа
20:23
Президент «Курчатовского института» рассказал о рекрутинге молодых ученых
20:18
Видео: Волонтер из Новосибирска стала мамой для маленьких совят
20:04
«Невеста на выданье!»: Игорь Крутой показал повзрослевшую дочь

Сейчас читают

Видео: Ванга назвала знаки зодиака, которым особенно повезет в 2019 году
«Она его на плаву держала все эти годы!»: Анита Цой о громком разводе Лолиты
«Это выход!»: Лолита Милявская заявила о разводе с пятым мужем

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге