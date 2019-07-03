Видео: Волонтеры спасают животных из затопленных домов в Иркутской области

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Многие жители региона не успели спасти своих питомцев при эвакуации.

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Фото, видео : ТАСС / Кирилл Шипицин, ВКонтакте @irk_k9

Тема:
Паводок в Иркутской области 28

Город Тулун Иркутской области серьезно пострадал от наводнения. Затопленные до крыш жилые дома были оставлены хозяевами. Людей экстренно эвакуировали, многие даже не успели забрать с собой домашних питомцев.

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Волонтеры приюта для бездомных животных при питомнике К-9 отправились в опасный рейд, чтобы спасти оставшихся в затопленных зданиях животных. Добровольцы и сотрудники питомника отыскивали среди обломков конструкций выживших собак и кошек, и забирали их с собой.

По возможности домашних любимцев специалисты К-9 сразу возвращали хозяевам. Животные, владельцев которых установить не удалось, пока находятся в приюте или на передержке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после паводка в Иркутской области высок риск эпидемии кишечной инфекции.

Тема:
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