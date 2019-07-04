Видео: Путин прибыл в Италию, где проведет переговоры с руководством страны

, 15:43 Эфирная новость 21

У российского лидера запланированы переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой и председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.

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Фото, видео : Sputnik / Alexey Druzhinin / Kremlin via REUTERS, Пятый канал

Самолет российского президента приземлился в Италии. А накануне официального визита Владимир Путин дал подробное интервью крупнейшей газете Corriere della Sera. Президент решительно отверг все обвинения о вмешательстве Москвы в выборы в Европе и заявил, что Россия заинтересована в восстановлении конструктивных взаимоотношений.

«Мы заинтересованы в восстановлении полнофор­матного взаимодействия России и ЕС, поддержании ми­ра, безопасности и стабильности на нашем общем кон­тиненте. И готовы к конструктивному взаимодействию со всеми политическими силами, которые получили мандат от европейских избирателей», — отметил российский президент.

Итальянским журналистам Путин рассказал, что Россия всегда открыта к совместной работе с западными партнерами для противостояния реальным вызовам и угрозам безопасности, включая международный терроризм, наркотрафик и киберпреступность.

К слову, о мировой безопасности Владимир Путин будет говорить сегодня в Ватикане. В рамках официального однодневного визита в Италию президент встретится с папой Римским, и это, пожалуй, главный пункт программы. И его итогов ждут не только политики, но и простые итальянцы. Надежда Алешкина передает из Вечного города.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Путин сформулировал условия диалога с Зеленским.

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