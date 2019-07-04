Владимир Путин сформулировал условия диалога с Зеленским

Конструктивный диалог и улучшение отношений между Россией и Украиной возможны, если Владимир Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания. Об этом заявил Владимир Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera накануне своего официального визита в Рим.

По словам российского лидера, президент Украины должен «установить прямые контакты со своими соотечественниками в Донбассе, перестав называть их сепаратистами». Кроме того, украинские власти должны перестать игнорировать минские соглашения.

«Граждане Украины ожидают от Зеленского и его команды не заявлений, а конкретных действий и изменений к лучшему в кратчайшие сроки. И естественно, киевские власти должны наконец понять, что конфликт между Россией и Украиной не в общих интересах, в отличие от развития прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания. Мы к этому готовы», — цитирует Путина РИА Новости.

Как ранее писал 5-tv.ru, в ходе «Прямой линии» Владимир Путин назвал политику Зеленского трагедией.