Москва выразила протест Токио за обозначение юга Курил японской территорией

, 17:41 Видео 19

Ошибка была выявлена в материалах к саммиту «Большой двадцатки» в Осаке.

Фото : ТАСС / Сергей Красноухов

МИД России направил ноту протеста Японии за обозначение южных Курильских островов своей территорией в материалах к саммиту «Большой двадцатки» в Осаке. Об этом сообщила в четверг, 4 июля, на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В ноте указывается на злоупотребление японской стороной функциями председателя G20 в целях продвижения необоснованных территориальных претензий к нашей стране», — сказала она.

По словам Захаровой, подобные действия японской стороны идут вразрез с «неоднократно декларировавшимся намерением премьер-министра Японии Синдзо Абэ воздержаться от шагов, которые способны нанести ущерб политической позиции другой стороны и в целом отрицательно сказаться на атмосфере российско-японских отношений».

Вопрос принадлежности южной части Курил остается камнем преткновения в процессе выработки мирного договора между Москвой и Токио. Япония на различных уровнях пытается оспорить итоги Второй Мировой войны, а именно заполучить Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу прилегающих мелких необитаемых островов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором Курильские острова представлены как часть Японии.

Читайте также

+18° Днём +15°
Ночью +9°
63.40
-0.10 71.54
-0.06
Видео: Ванга назвала знаки зодиака, которым особенно повезет в 2019 году

Последние новости

17:46
Иван Краско рассказал о страшной и нелепой смерти своей матери
17:41
Москва выразила протест Токио за обозначение юга Курил японской территорией
17:32
Фото: Русалочку в фильме Disney сыграет темнокожая R&В певица
17:26
Видео: Ванга назвала знаки зодиака, которым особенно повезет в 2019 году
17:21
«Она его на плаву держала все эти годы!»: Анита Цой о громком разводе Лолиты
17:14
Назначена дата суда по вопросу признания бренда «КВН» за Масляковым

Сейчас читают

Видео: Влад Топалов и Регина Тодоренко наконец сыграли настоящую свадьбу
«Это выход!»: Лолита Милявская заявила о разводе с пятым мужем
Актриса Анастасия Макеева вынудила мужа бросить работу

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге