Москва выразила протест Токио за обозначение юга Курил японской территорией

МИД России направил ноту протеста Японии за обозначение южных Курильских островов своей территорией в материалах к саммиту «Большой двадцатки» в Осаке. Об этом сообщила в четверг, 4 июля, на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

« В ноте указывается на злоупотребление японской стороной функциями председателя G20 в целях продвижения необоснованных территориальных претензий к нашей стране », — сказала она.

По словам Захаровой, подобные действия японской стороны идут вразрез с « неоднократно декларировавшимся намерением премьер-министра Японии Синдзо Абэ воздержаться от шагов, которые способны нанести ущерб политической позиции другой стороны и в целом отрицательно сказаться на атмосфере российско-японских отношений ».

Вопрос принадлежности южной части Курил остается камнем преткновения в процессе выработки мирного договора между Москвой и Токио. Япония на различных уровнях пытается оспорить итоги Второй Мировой войны, а именно заполучить Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу прилегающих мелких необитаемых островов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором Курильские острова представлены как часть Японии.