Москва выразила протест Токио за обозначение юга Курил японской территорией

МИД России направил ноту протеста Японии за обозначение южных Курильских островов своей территорией в материалах к саммиту «Большой двадцатки» в Осаке. Об этом сообщила в четверг, 4 июля, на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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По словам Захаровой, подобные действия японской стороны идут вразрез с «
Вопрос принадлежности южной части Курил остается камнем преткновения в процессе выработки мирного договора между Москвой и Токио. Япония на различных уровнях пытается оспорить итоги Второй Мировой войны, а именно заполучить Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу прилегающих мелких необитаемых островов.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором Курильские острова представлены как часть Японии.