На официальном сайте саммита G20 опубликовано видео, на котором Курильские острова представлены, как часть Японии, пишет газета «Известия». Изначально ролик был посвящен городу Осака, где как раз и прошел G20, и размещен на YouTube-канале премьер-министра Синдзо Абэ еще в феврале.

Согласно карте Японии, представленной на видео, все четыре острова Курильской гряды вдруг входят в состав страны, хотя данные территории принадлежат России. Комментируя данную ситуацию источник в российских дипломатических кругах пояснил «Известиям», что Япония всегда обозначала Южные Курилы как часть своей страны. Помимо этого, японское правительство приписало себе и спорные с Китаем острова Сенкаку.

Токио отказывается признавать российский суверенитет над Южными Курилами и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва, в свою очередь, напоминает о правомерности суверенитета, поскольку острова отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Владимира Путина, у России нет планов передавать Курильские острова Японии.