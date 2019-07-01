Япония «неожиданно» приписала себе Курилы на сайте саммита G20 — видео

, 8:15 Видео 68

Токио создало ролик, в котором представило острова, как свои.

Фото, видео : www.globallookpress.com, YouTube / Prime Minister's Office of Japan

Тема:
G20 139

На официальном сайте саммита G20 опубликовано видео, на котором Курильские острова представлены, как часть Японии, пишет газета «Известия». Изначально ролик был посвящен городу Осака, где как раз и прошел G20, и размещен на YouTube-канале премьер-министра Синдзо Абэ еще в феврале.

Согласно карте Японии, представленной на видео, все четыре острова Курильской гряды вдруг входят в состав страны, хотя данные территории принадлежат России. Комментируя данную ситуацию источник в российских дипломатических кругах пояснил «Известиям», что Япония всегда обозначала Южные Курилы как часть своей страны. Помимо этого, японское правительство приписало себе и спорные с Китаем острова Сенкаку.

Токио отказывается признавать российский суверенитет над Южными Курилами и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва, в свою очередь, напоминает о правомерности суверенитета, поскольку острова отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Владимира Путина, у России нет планов передавать Курильские острова Японии.  

Тема:
G20 139
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