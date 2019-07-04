Президент «Курчатовского института» рассказал о рекрутинге молодых ученых

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Член-корреспондент РАН выступил на микросимпозиуме «Ядерная медицина» в Петербурге.

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Фото, видео : ТАСС / Павел Бедняков, Пятый канал

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук считает Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте России по науке и образованию — важным инструментом для рекрутинга молодых специалистов. Об этом ученый заявил на микросимпозиуме «Ядерная медицина» в рамках VII Европейской конференции по рассеянию нейтронов в четверг, 4 июля, в Петербурге.

«Координационный молодежный совет при президенте РФ, там есть сбор, где все советы молодых ученых по всей стране присутствуют. Это важный инструмент для работы с молодежью, для рекрутинга специалистов. Эта деятельность идет очень интенсивно, в том числе в „Сириусе“ в Сочи», — сказал член-корреспондент РАН.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на конгресс с мировым именем — «Ядерная медицина» — из разных стран мира приехали более 600 ученых.

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