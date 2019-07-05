«Молниеносный визит»: Владимир Путин посетил Италию

Италия готова создать специальный форум для диалога между Россией и Евросоюзом — так заявил премьер-министр страны, после переговоров с Владимиром Путиным. Он сегодня во главе внушительной делегации посетил с государственным визитом Рим.

Местные СМИ назвали его «молниеносным». Президент России за один день провел три встречи: с Папой Римским, президентом и премьер-министром Италии, а в завершение со своим давним другом политиком Сильвио Берлускони. Но эта встреча была уже без камер и журналистов.

С Папой Франциском Путин встретился уже в третий раз, всего же это шестое посещение Ватикана. Но впервые на кортеже российского производства. Эта встреча с Понтификом длилась около часа, после чего стороны обменялись подарками.

Понтифик в числе прочего презентовал гравюру с видами собора святого Петра и площади без «Ауруса», конечно, со словами — чтобы «Путин не забывал Рим». Как это напутствие стало пророческим увидела Надежда Алешкина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какими подарками обменялись Владимир Путин и Папа Римский в Ватикане.