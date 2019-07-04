Владимир Путин подарил Папе Римскому икону и диск с фильмом Кончаловского

, 19:04 Эфирная новость 20

Во время встречи в Ватикане российский президент и понтифик обменялись подарками.

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Фото, видео : Vatican Media / ­Handout via REUTERS, Пятый канал

Президент России Владимир Путин провел встречу с Папой Римским Франциском в папской библиотеке Апостольского дворца Ватикана. После беседы, которая длилась около часа, российский политический лидер и глава католической церкви обменялись подарками.

Глава РФ подарил Папе Римскому икону с изображением святых апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом Андрея Кончаловского «Грех», в основе сюжета которого лежит история жизни одного из самых известных итальянских художников эпохи Возрождения — Микеланджело Буонарроти.

В свою очередь, глава католической церкви вручил Путину медаль в честь шестого года понтификата, посвященную 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны, гравюру с видом на площадь Святого Петра в Риме работы Джузеппе Вази 1774 года и послание ко Всемирному дню мира 2019 года.

В Русской православной церкви отметили, что встреча Путина и Франциска носит межгосударственный характер и имеет важное значение для обеих стран. Подробности в материале Надежды Алешкиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин прибыл в Италию, где проведет переговоры с руководством страны. У российского лидера запланированы встречи с главой государства Серджо Маттареллой и председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.

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