«Пурпурная царица» — папарацци застали Ким Кардашьян в мини-платье

, 3:16 Фото 60

Американскую суперзвезду сфотографировали в соблазнительном наряде на улицах Лос-Анджелеса.

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Фото, видео : Instagram @kimkardashian, @kardashianunity

Американская телезвезда Кии Кардашьян попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса, пишет Teleprogramma.pro.

Instagram @kardashianunity

Супруга Канье Уэста была одета в фиалковое мини-платье от Мейси Уилен, которое едва скрывало пышные формы модели. Лаконичный и сексапильный образ Ким дополняли босоножки на высоком каблуке в виде сланцев. Фанаты Кардашьян оставили массу восхищенных комментариев под публикацией.

Несколькими днями ранее Кардашьян была замечена в Голливуде в кислотном платье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о «русской Кардашьян» Анастасии Квитко, чьи прелести с трудом влезли в кадр.

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