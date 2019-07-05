Американская телезвезда Кии Кардашьян попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса, пишет Teleprogramma.pro.

Instagram @kardashianunity

Супруга Канье Уэста была одета в фиалковое мини-платье от Мейси Уилен, которое едва скрывало пышные формы модели. Лаконичный и сексапильный образ Ким дополняли босоножки на высоком каблуке в виде сланцев. Фанаты Кардашьян оставили массу восхищенных комментариев под публикацией.

Несколькими днями ранее Кардашьян была замечена в Голливуде в кислотном платье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о «русской Кардашьян» Анастасии Квитко, чьи прелести с трудом влезли в кадр.