Фото: формы «русской Кардашьян» с трудом влезли в кадр

, 21:46 Фото 547

Анастасия Квитко так и не уместилась целиком на фотографии с прогулки на катере.

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Фото, видео : Instagram @anastasiya_kvitko

Модель Анастасия Квитко заработала бешеную популярность благодаря невероятно пышным ягодицам и бюсту. Однако эти анатомические особенности иногда играют с «русской Кардашьян» злую шутку. Например, на этот раз Анастасия так и не смогла целиком уместиться в кадре.

Instagram @anastasiya_kvitko

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На новом снимке, который Квитко выложила на своей странице в Instagram, девушка позирует на прогулочном катере в черном купальнике. Однако в кадр целиком попала только часть тела звезды — руки и ноги «русской Кардашьян» частично остались за пределами фото.

Несмотря на это, поклонники пришли в восторг от новой публикации. В комментариях фолловеры Квитко наперебой хвалят ее роскошную фигуру и восхищаются ее красотой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что огромная грудь «русской Кардашьян» едва не вывалилась из откровенного платья.

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