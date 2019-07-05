На Камчатке начал извергаться вулкан Ключевская сопка

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Высочайший действующий вулкан Евразии проснулся 5 июля.

Фото : © РИА Новости / Евгений Нескоромный

На Камчатском полуострове в пятницу, 5 июля, началось извержение высочайшего в Евразии действующего вулкана Ключевская сопка, пишут «Известия».

О пробуждении вулкана сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

«Была отмечена термальная аномалия с температурой 800–900 градусов Цельсия», — заявил директор ДВО РАН Алексей Озеров.

По его словам, выбросы лавы поднимаются на высоту до 200 метров над кромкой кратера. Шлейф пепла над вулканом пока не наблюдается.

Высота Ключевской сопки составляет 4,75 тысячи метров. В последний раз вулкан извергался в 2015 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об извержении вулкана на итальянском острове Стромболи.

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