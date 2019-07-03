Один турист погиб, еще один серьезно пострадал в результате извержения вулкана в среду, 3 июля, на острове Стромболи к северу от Сицилии.

Раскаленная лава и пепел накрыли склон горы на курорте, где, как правило, отдыхают состоятельные люди. Мощное извержение произошло, когда ничего не подозревающие путешественники гуляли. Последствия катаклизма сняли на видео очевидцы. На них видно стекающий вниз поток лавы.

В последний раз вулкан был активен в 2009 году. На вулканическом острове в Средиземном море проживают несколько сотен человек.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео извержения вулкана Попокатепетль в Мексике, которое снял пассажир пролетающего мимо самолета.