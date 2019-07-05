Видео: Как мужчины отреагировали на расширение списка «женских» профессий

Настоящую революцию на рынке профессий готовит Министерство труда России. В ведомстве решили обновить перечень запрещенных для женщин специальностей.

Существующий список из почти 500 недоступных для слабого пола профессий уже давно устарел. В новой редакции останется не больше ста. А это значит, что уже скоро на работу выйдут женщины-матросы, слесари и трактористы. Дмитрий Акимов выяснил, таким изменениям рады далеко не в каждом мужском коллективе.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео задержания беглой кассирши из Салавата, которая подозревается в похищении 20 миллионов рублей.