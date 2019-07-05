Опубликовано видео задержания беглой кассирши из Салавата

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Подозреваемая в хищении 20 с лишним миллионов рублей из банка в городе Салавате скрывалась на съемной квартире в Казани.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, МВД РФ

МВД России обнародовало оперативное видео задержания беглой кассирши из Салавата Луизы Хайруллиной. Женщину поймали накануне вечером в Казани, где она, по информации следователей, скрывалась вместе с семьей. На кадрах женщина прикована наручниками к оперативному сотруднику и старательно отворачивается от камеры.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в результате совместной работы УФСБ по Республике Башкортостан и полиции Татарстана было установлено, что 56-летняя подозреваемая в хищении более 20 миллионов рублей из банка кассирша скрывается на съемной квартире в Казани. Там ее и обнаружили оперативники.

Сейчас следователи устанавливают местонахождение денег. По некоторой информации они исчезли вместе с мужем подозреваемой.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 27 мая Луиза Хайруллина, работавшая кассиром «Россельхозбанка» в Салавате, исчезла вместе с более чем 20 миллионами рублей. Пропали также супруг подозреваемой в хищении и ее два несовершеннолетних ребенка. Женщину задержали вечером в четверг, 4 июля.

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