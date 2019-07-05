На Западе заговорили о серьезной угрозе российских С-500

, 10:19 Видео 103

Милитаристское издание изучило российскую разработку и назвало последствия развертывания «Прометеев» для НАТО.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : РИА Новости / Виталий Тимкив

Российские зенитно-ракетные комплексы С-500 станут серьезной угрозой для НАТО. К такому выводу пришли корреспонденты издания Military Watch Magazine.

Основной упор в новых системах сделан на уничтожение низкоорбитальных спутников и космических средств поражения. Также С-500 способны поражать наиболее ценные самолеты нападающего авиационного флота и перехватывать ракеты. Именно эти пункты больше всего пугают экспертов издания.

Сотрудники Military Watch полагают, что развертывание систем С-500 существенно ограничит свободу действий воздушных сил НАТО на европейской территории. В частности, беспокойство вызывает возможность использования E-3 Sentry, E-2 Hawkeye и E-7A Wedgetail, которые координируют действия истребителей и бомбардировщиков альянса. Также новые российские ЗРК усложнят работу радиоэлектронных войск и затруднят доступ к ряду воздушных баз НАТО.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России уже началось производство систем С-500 «Прометей».

Читайте также

+17° Днём +16°
Ночью +7°
63.40
-0.10 71.54
-0.06
Гороскоп на 5 июля: Тельцы, вас ждет богатство!

Последние новости

10:38
Украина намерена осваивать Арктику
10:33
Возбуждено уголовное дело после жестокого избиения 7-летней девочки в Ингушетии
10:19
На Западе заговорили о серьезной угрозе российских С-500
10:11
«Работал под антибиотиками»: директор Шатунова рассказал о состоянии артиста
9:58
Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Саши Лисовой
9:47
В России появятся новые плацкартные вагоны без боковых полок

Сейчас читают

«Особенная» дочь Ирины Хакамады устроилась на работу в отель
Сына Галкина и Пугачевой испугало большое внимание
«Ведьмы» — дочь Гузеевой снялась топлес с подругой

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге