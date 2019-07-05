На Западе заговорили о серьезной угрозе российских С-500

Российские зенитно-ракетные комплексы С-500 станут серьезной угрозой для НАТО. К такому выводу пришли корреспонденты издания Military Watch Magazine.

Основной упор в новых системах сделан на уничтожение низкоорбитальных спутников и космических средств поражения. Также С-500 способны поражать наиболее ценные самолеты нападающего авиационного флота и перехватывать ракеты. Именно эти пункты больше всего пугают экспертов издания.

Сотрудники Military Watch полагают, что развертывание систем С-500 существенно ограничит свободу действий воздушных сил НАТО на европейской территории. В частности, беспокойство вызывает возможность использования E-3 Sentry, E-2 Hawkeye и E-7A Wedgetail, которые координируют действия истребителей и бомбардировщиков альянса. Также новые российские ЗРК усложнят работу радиоэлектронных войск и затруднят доступ к ряду воздушных баз НАТО.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России уже началось производство систем С-500 «Прометей».