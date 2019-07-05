ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене

Представители Федеральной службы безопасности сообщили о том, что в четверг, 4 июля был задержан гражданин России Александр Воробьев.

«В рамках возбужденного по статье 275 УК России уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьев, подозреваемый в совершении государственной измены», — заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации ЦОС, в настоящий момент идут следственные действия. Об этом сообщает ТАСС. Более подробных сведений о задержании Воробьева пока нет.

Статья «Государственная измена» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Два года назад, по данным Верховного суда, за государственную измену и шпионаж в России были осуждены шесть человек. С прошлого года российские суды перестали публиковать списки фигурантов уголовных дел по статье «Государственная измена». Об этом сообщает Москва 24.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обвиняемый в шпионаже экс-президент Египта Мурси умер прямо в зале суда.