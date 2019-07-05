Сбежавшую с десятками миллионов кассиршу из Башкирии выдали свои же дети

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Следователям удалось задержать Луизу Хайруллину. Однако местонахождение похищенных денег пока неизвестно.

Фото : ВКонтакте

Кассиршу банка в Башкирии Луизу Хайруллину, которую подозревают в краже более 20 миллионов рублей, выдали собственные дети. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, Хайруллина исчезла с деньгами в конце мая. Также вместе с женщиной пропали ее муж и дети. Предположительно, пойти на кражу крупной суммы кассиршу вынудили долги супруга. Спустя месяц вся семья была обнаружена в одной из съемных квартир Казани.

Как, в свою очередь, сообщает издание, следователям удалось выйти на Луизу Хайруллину после звонка детей женщины одному из родственников.

«Один из детей Хайрулинной позвонил своему деду. Правоохранительные органы сумели отследить звонок и по нему вычислили съемную квартиру в Казани, где женщина скрывалась вместе с мужем и детьми», цитирует Lenta.ru собеседника.

Сейчас кассирша находится под следствием. Местонахождение похищенных денег пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что против Хайруллиной возбуждено уголовное дело по статье о присвоении и растрате.

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