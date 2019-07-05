Полиция Башкирии ведет поиск пропавших миллионов

, 8:31 Эфирная новость 122

Укравшую 25 миллионов рублей сотрудницу банка задержали спустя два месяца в Казани, но денег при ней не обнаружили.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ВКонтакте @Луиза Хайруллина

В Казани задержали сотрудницу башкирского банка, укравшую 25 миллионов рублей. Луиза Хайруллина исчезла с деньгами, мужем и детьми в конце мая 2019-го года.

Гороскоп на 5 июля: Тельцы, вас ждет богатство!

По некоторым данным, пойти на кражу крупной суммы женщину вынудили долги супруга. Оперативники провели обыски у родственников беглецов. У всех близких Хайруллиной были взяты анализы ДНК. В итоге нашли всю семью в одной из съемных квартир Казани.

Правда, при себе у супругов денег не оказалось, и где они до пор не понятно. Против Хайруллиной возбуждено уголовное дело по статье о присвоении и растрате.

Читайте также

+15° Днём +16°
Ночью +7°
63.40
-0.10 71.54
-0.06
Гороскоп на 5 июля: Тельцы, вас ждет богатство!

Последние новости

9:09
Появилось видео задержания иранского танкера в Гибралтаре
8:59
Ливень, град и ураган — погода продолжает испытывать регионы России
8:45
Сына Галкина и Пугачевой испугало большое внимание
8:31
Полиция Башкирии ведет поиск пропавших миллионов
8:20
Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
8:11
В зоне паводка в Иркутской области начала работать военная биолаборатория

Сейчас читают

Гороскоп на 5 июля: Тельцы, вас ждет богатство!
«Ведьмы» — дочь Гузеевой снялась топлес с подругой
«Особенная» дочь Ирины Хакамады устроилась на работу в отель

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге