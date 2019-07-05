Полиция Башкирии ведет поиск пропавших миллионов

В Казани задержали сотрудницу башкирского банка, укравшую 25 миллионов рублей. Луиза Хайруллина исчезла с деньгами, мужем и детьми в конце мая 2019-го года.

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По некоторым данным, пойти на кражу крупной суммы женщину вынудили долги супруга. Оперативники провели обыски у родственников беглецов. У всех близких Хайруллиной были взяты анализы ДНК. В итоге нашли всю семью в одной из съемных квартир Казани.

Правда, при себе у супругов денег не оказалось, и где они до пор не понятно. Против Хайруллиной возбуждено уголовное дело по статье о присвоении и растрате.