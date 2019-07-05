«Нафтогаз» заявил о заморозке судом в Британии дивидендов Nord Stream

Английский коммерческий суд постановил заморозить дивиденды Nord Stream при их выплате компании «Газпром». Речь идет о сумме в 145 миллионов долларов. Об этом на официальном сайте заявил украинский «Нафтогаз», сообщают «Известия».

Кроме этого, по решению суда «Газпром» обязан просить специальное разрешение на получение новых дивидендов от Nord Stream у «Нафтогаза» или английского суда. Иначе российская газовая компания не сможет получить денежные средства.

Английский суд пошел на такие меры в рамках разбирательства между «Газпромом» и «Нафтогазом». До этого Стокгольмский суд обязал российскую газовую компанию выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов. Однако «Газпром» такое решение обжаловал.

Чтобы убедиться, что российская компания все-таки выплатит компенсацию «Нафтогазу» английский суд запретил «Газпрому» выводить активы с территории Великобритании и Нидерландов. Москва подала апелляцию и на этот запрет. «Газпром» является главным акционером шведской компании Nord Stream и владеет 51% активов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме прокомментировали заявление «Нафтогаза» о прекращении транзита голубого топлива из РФ.