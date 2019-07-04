В Госдуме оценили заявление «Нафтогаза» о прекращении транзита голубого топлива из РФ

, 14:09 81

Решение представителей украинской компании называют исключительно политическим.

Фото : Zuma\TASS

Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что по истечении контракта с «Газпромом» в 2019 году, компания полностью прекратит транзит российского газа. На высказывание руководителя «Нафтогаза» отреагировал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Об этом сообщает RT.

По его словам, заявление Юрия Витренко связано с тем, что времени до истечения контракта на транзит газа в Европу между российской и украинской компаниями остается все меньше. Ситуация становится критической, и «Нафтогазу» выгодно «перевести стрелки» на «Газпром».

«Единственный смысл существования „Нафтогаза“ состоит в том, что он является транзитером российского газа. Так что поведение представителей компании непонятно и находится в логике прежней администрации Киева», —утверждает Затулин.

Представитель Госдумы уверен, что позиция «Нафтогаза» носит, скорее, политический характер, нежели экономический.

«Данное решение, очевидно, политическое, и призвано доказать, что Украина больше не нуждается в России и ее поставках. Но, на самом деле, это не так», — добавил он.

К слову, в январе 2020 года планируется завершение строительства веток газопровода «Северный поток — 2», который прокладывают из России в Германию по дну Балтийского моря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в правительстве России назвали условия для сохранения транзита газа через территорию Украины.

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