Петербургские МФЦ трижды становились лучшими в России

В Петербурге проходит форум сотрудников многофункциональных центров. Мероприятие приурочено к десятилетию со дня открытия МФЦ в Северной столице. Первые пункты появились в Кронштадте и на Васильевском острове.

«Самое главное, вы не просто снимаете нагрузку в оформлении государственных и муниципальных услуг, вы экономите время наших граждан. Мы, например, сейчас работаем над программой бережливые поликлиники, то сейчас можно вас назвать бережливым центром государственных услуг и муниципальных услуг. Тоже вам огромное за это спасибо», — поздравил сотрудников МФЦ глава Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По словам Александра Беглова, в Северной столице реализуется ряд программ, направленных на развитие города. И без поддержки МФЦ их не осуществить.

К слову, петербургские МФЦ уже трижды за первое десятилетие своего существования становятся лучшими в России и по оценке эффективности муниципальных и госуслуг Санкт-Петербург входит в группу лидеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что МФЦ получат в будущем полномочия ЗАГСов, полиции и судов.