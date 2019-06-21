Видео: МФЦ получат полномочия ЗАГСов, полиции и судов

Чтобы обращения горожан решались быстрее, многофункциональные центры (МФЦ) фактически наделят полномочиями госорганов. Проект реформы подготовили в Минэкономразвития. Теперь придя в МФЦ можно будет регистрировать браки, подавать заявление в полицию, а также судебные иски. Как сообщают авторы инициативы, подобная система позволит ликвидировать приемные в госучреждениях и ускорить процедуры. В правительстве новую концепцию обсудят уже этой осенью.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мошенники нашли новый способ отъема квартир.