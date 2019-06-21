Видео: МФЦ получат полномочия ЗАГСов, полиции и судов

, 7:15 Эфирная новость 53

Многофункциональные центры хотят превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, Пятый канал

Чтобы обращения горожан решались быстрее, многофункциональные центры (МФЦ) фактически наделят полномочиями госорганов. Проект реформы подготовили в Минэкономразвития. Теперь придя в МФЦ можно будет регистрировать браки, подавать заявление в полицию, а также судебные иски. Как сообщают авторы инициативы, подобная система позволит ликвидировать приемные в госучреждениях и ускорить процедуры. В правительстве новую концепцию обсудят уже этой осенью.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мошенники нашли новый способ отъема квартир.

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