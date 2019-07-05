Суд арестовал подозреваемого в госизмене Воробьева до 4 сентября

Лефортовский суд арестовал в пятницу, 5 июля, подозреваемого в государственной измене помощника полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александра Воробьева на два месяца — до 4 сентября, передает РИА Новости.

На заседание, которое проходило в закрытом режиме, 39-летний мужчина был доставлен в маске.

Воробьев был задержан в четверг, 4 июля. По данным издания «Взгляд», при себе у него был обнаружен паспорт гражданина Польши и специальная записывающая аппаратура.

Статья 275 Уголовного кодекса РФ «государственная измена» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Воробьев в 2004 году с отличием окончил Московский психолого-социальный институт по специальности «правоведение», а в 2017 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Занимал должности на муниципальной и государственной службе различных уровней в Калининградской области, Республике Карелия, в аппарате помощника президента РФ Цуканова до назначения последнего полномочным представителем в Уральском федеральном округе. В июле 2018 года Воробьев был назначен помощником полномочного представителя президента РФ в УрФО.

Ранее 5-tv.ru передавал, что два года назад, по данным Верховного суда, за государственную измену и шпионаж в России были осуждены шесть человек. С прошлого года российские суды перестали публиковать списки фигурантов уголовных дел по статье «Государственная измена».