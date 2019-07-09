Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги

Секс снится тогда, когда его действительно не хватает в жизни, считала провидица Ванга. Если же во сне интим сопровождается болезненными ощущениями, то это может указывать на непорядок на работе: возможно, человек испытывает трудности с чувством подчинения, в нем возмущается внутренний руководитель.

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Секс с незнакомцем — повод поразмышлять о комплексах и стеснении. Если же вы свидетель чужой любви, то это к славе и успеху.

Приснился секс с бывшим? Значит, есть недосказанность в отношениях. Именно она мешают идти дальше, нужно скорее разобраться с прошлым. Возможно, в ближайшее время вы встретитесь с былой любовью, чтобы выяснить отношения.

По соннику Ванги, секс во сне — это скорее к хорошему, чем к плохому. Прорицательница концентрирует на этом внимание: лишь сделав добро, вы получите добро в ответ. Это правило работает и в отношениях.

Кто такая Ванга

Ванга — целительница и пророчица родом из Болгарии, которая стала важной фигурой в истории человечества. В детстве она попала в ураган, после чего считалась без вести пропавшей. Позже ее нашли недалеко от дома. Во время стихийного бедствия Ванга потеряла зрение: песок в большом количестве попал в глаза, после чего она не могла их открыть.

Когда именно Ванга обнаружила дар пророчества, никто не знает. Но в ее родных краях часто говорили о том, что девочка, будучи слепой, нашла исчезнувшую овечку: увидела во сне.

За 85 лет жизни провидицы к ней пришло более миллиона человек, подсчитали ученые. Она помогала абсолютно всем.

Откуда взялся сонник Ванги

В особые времена пророчица говорила больше, чем обычно. Именно в эти периоды люди приходили к ней чаще, чтобы услышать сокровенную правду. Спустя время все изречения решили собрать воедино. Этим занялись научные деятели: доктор наук Георгий Лозанов и профессор Дмитрий Филипов. Вклад внес и болгарский психолог Бедрос Стоянов. Он был частым посетителем дома провидицы.

Сегодня сонник Ванги популярен: им пользуются не только в Болгарии, но и во всем мире. Именно он собрал в себе уникальные аксиомы, которые помогают расшифровывать сны.

Другие толкования секса во сне

Сонник Цветкова

Длительный секс — знак успеха в работе. Дела явно пойдут в гору, поэтому смело можете вложиться в бизнес или собственную квалификацию. А если все прошло быстро, то скоро придется обсудить важные, может даже личные темы с близким человеком.

Стоны при людях? У вас нет комплексов, радуйтесь. Секс на борту самолета значит, что явно не хватает адреналина. Если снится любовь в воде, то подсознание хочет одиночества. Проведите время с собой.

Сонник Миллера

Психолог считает, что секс во сне — это хорошо. Если партнер во сне доволен процессом, то в ближайшую неделю все будет как по маслу. Секс с неизвестным — к удаче, а с начальником — к повышению. Занятие любовью с кумиром или звездой означает, что плохие события вот-вот нагрянут. Будьте готовы.

Ранее ученые выяснили, что влияет на выносливость мужчин в сексе.