Ученые выявили самых выносливых в сексе мужчин

, 6:57 Мнение экспертов 82

Турецкие специалисты провели исследование, в котором приняли участие 250 мужчин в возрасте от 18 до 45 лет.

Фото: www.globallookpress.com

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Спортивные мужчины в два раза выносливее в сексе. К такому выводу пришли турецкие ученые. Специалисты из Анкары провели соответствующее исследование, в котором приняли участие 250 мужчин в возрасте от 18 до 45 лет, сообщает The Sun.

Испытуемых поделили на две группы по уровню физической формы — тех, кто занимается спортом по 40 минут каждый день и тех, кто уделял нагрузкам менее 30 минут в неделю. Участники эксперимента фиксировали секундомером период времени между вагинальным проникновением и эякуляцией.

В ходе исследования выяснилось, что представители сильного пола, регулярно испытывающие физические нагрузки, в два раза выносливее тех, кто не особо уделяет внимание спорту. Если говорить об усредненных данных, то результат первой половины испытуемых равен пяти с половиной минутам. В то время как вторая группа участников исследования показала время около трех минут.

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По мнению ученых, тренировки, оказывающие влияние на развитие сердечно-сосудистой системы, улучшают эрекцию. Поэтому всем без исключения мужчинам показаны бег, поднятие тяжестей и езда на велосипеде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что секс мог появиться как средство защиты от рака.

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