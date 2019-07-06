«Локомотив» победил «Зенит» в Суперкубке России по футболу со счетом 3:2

Футбольный сезон 2019/2020 в России открылся матчем за Суперкубок между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом», в котором со счетом 3:2 победу одержали «железнодорожники». Игра состоялась в субботу, 6 июля, на столичном Центральном стадионе Динамо имени Льва Яшина.

У «железнодорожников» отличился Федор Смолов и дважды — Алексей Миранчук, а у «сине-бело-голубых» дубль оформил нападающий Сердар Азмун.

Суперкубок России по футболу всегда состоит из одного матча, в котором встречаются обладатель национального кубка России и чемпион России предыдущего сезона.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19. «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне, а также завоевал Кубок страны, обыграв в финале турнира «Урал» со счетом 1:0.

Сегодня московский «Локомотив» в третий раз в истории завоевал Суперкубок России по футболу.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео чемпионского шествия «Зенита» на Дворцовой площади в Петербурге.