«Локомотив» победил «Зенит» в Суперкубке России по футболу со счетом 3:2

, 21:02 Видео 256

Игра состоялась в Москве на Центральном стадионе Динамо имени Льва Яшина.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : РИА Новости / Владимир Астапкович, Соцсети

Футбольный сезон 2019/2020 в России открылся матчем за Суперкубок между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом», в котором со счетом 3:2 победу одержали «железнодорожники». Игра состоялась в субботу, 6 июля, на столичном Центральном стадионе Динамо имени Льва Яшина.

У «железнодорожников» отличился Федор Смолов и дважды — Алексей Миранчук, а у «сине-бело-голубых» дубль оформил нападающий Сердар Азмун.

Суперкубок России по футболу всегда состоит из одного матча, в котором встречаются обладатель национального кубка России и чемпион России предыдущего сезона.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19. «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне, а также завоевал Кубок страны, обыграв в финале турнира «Урал» со счетом 1:0.

Сегодня московский «Локомотив» в третий раз в истории завоевал Суперкубок России по футболу.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео чемпионского шествия «Зенита» на Дворцовой площади в Петербурге.

Читайте также

+15° Днём +19°
Ночью +6°
63.58
0.18 71.66
0.12
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 июля

Последние новости

21:46
ПА ОБСЕ приняла украинскую резолюцию по Крыму
21:33
Фото: Актриса Виктория Исакова намекнула на уход в декретный отпуск
21:16
Грузия не будет отказываться от торговли с Россией
21:02
«Локомотив» победил «Зенит» в Суперкубке России по футболу со счетом 3:2
20:46
Семеро граждан РФ уже третий день не могут покинуть аэропорт в Мексике
20:34
Видео: Несколько человек серьезно ранены после мощного взрыва в ТЦ во Флориде

Сейчас читают

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 июля
Фото: Ксения Собчак опозорилась, сделав восемь ошибок в семи предложениях
Фото: Настя Макаревич сразила наповал поклонников фото в бикини

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге