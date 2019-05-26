Чемпионское шествие «Зенита» завершилось на Дворцовой площади в Петербурге

День 316-й годовщины со дня основания Санкт-Петербурга ознаменовался чемпионским шествием футболистов «Зенита».

На Дворцовой площади команду победителей приветствовал глава города на Неве Александр Беглов.

«У нас сегодня большой подарок. Чемпионом по футболу стал наш петербургский „Зенит“. В шестой раз „Зенит“ стал чемпионом и кубок остается у нас, в нашем городе навечно! Виват „Зениту“! Виват Санкт-Петербургу! С праздником!» — поздравил градоначальник горожан и болельщиков сине-бело-голубых.

Далее на сцене появились «зенитовцы» — кубок чемпионов РПЛ вынес ветеран «сине-бело-голубых» Александр Анюков. Слово взял главный тренер команды Сергей Семак. Наставник чемпионов России поздравил петербуржцев с Днем города и подарил Александру Беглову мяч с автографами футболистов-чемпионов.

Чемпионское шествие «Зенита» состоялась после заключительного матча сезона с красноярским «Енисеем» у стадиона на Крестовском острове — автобус с футболистами проехал по Невскому проспекту.

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