«Красотка!»: Перминова поразилась фото Гагариной в бикини

Полина Гагарина наслаждается теплом и солнцем в Греции, и решила поделиться положительными эмоциями со своими подписчиками в Instagram. Певица разместила два снимка с пляжа, на одном из которых она сидит в спокойной позе, скрестив ноги, на открытом ложе, укрывающем ее от солнца. На другом фото она стоит на коленях, демонстрируя идеальную спортивную фигуру.

Instagram @gagara1987

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При этом на артистке надето очаровательное бикини — белый верх и серый низ.

«Любимая Греция!» — написала Гагарина, поинтересовавшись у подписчиков, какой снимок им нравится больше.

Одной из первых откликнулась модель Елена Перминова, вынесшая свой «вердикт»:

«Красотка!».

Мнение же остальных разделилось: одни сочли, что фигура у Полины безупречна, другие пришли к выводу, что она слишком худая.

Ранее Полина Гагарина устроила фурор на презентации в Париже.