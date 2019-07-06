«Куколка»: Полина Гагарина устроила фурор на презентации в Париже — фото

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Певица выложила в сеть фото, на котором позирует в коктейльном миниплатье.

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Фото, видео : Instagram @gagara1987

Певица Полина Гагарина на своей странице в Instagram разместила фото, на котором позирует в коктейльном миниплатье. По словам 32-летней знаменитости, в этом наряде она произвела настоящий фурор на презентации в Париже.

«Это платье всех свело с ума», — отметила в описании поста Полина Гагарина.

Гороскоп на 6 июля: Стрельцы, стройте планы!

Instagram @gagara1987

Многочисленные подписчики певицы, которых более семи миллионов, отметили ее яркий образ и шикарный наряд.

«Шикарное платье для шикарной женщины»

«Красавица! Просто куколка, глаз не оторвать!»

«Вы каждый раз убивайте своими образами и неземной красотой»

«Платье огонь, Полина красотка», — пишут в комментариях пользователи.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — Полина Гагарина исполнила жаркий танец на концерте.

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