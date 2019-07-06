Певица Полина Гагарина на своей странице в Instagram разместила фото, на котором позирует в коктейльном миниплатье. По словам 32-летней знаменитости, в этом наряде она произвела настоящий фурор на презентации в Париже.
«Это платье всех свело с ума», — отметила в описании поста Полина Гагарина.
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Многочисленные подписчики певицы, которых более семи миллионов, отметили ее яркий образ и шикарный наряд.
«Шикарное платье для шикарной женщины»
«Красавица! Просто куколка, глаз не оторвать!»
«Вы каждый раз убивайте своими образами и неземной красотой»
«Платье огонь, Полина красотка», — пишут в комментариях пользователи.
Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — Полина Гагарина исполнила жаркий танец на концерте.