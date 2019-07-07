«Это приход!» — соцсети обсуждают странное поведение Зеленского на совещании

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Президент Незалежной покачивался на стуле, смотрел на всех испуганным взглядом, пил много воды и чесал нос.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, YouTube / рейтинг

Президент Украины Владимир Зеленский шокировал жителей страны и пользователей социальной сети странным поведением на совещании Закорпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.

На видео с шутливым названием «Зеленский сыграл Добкина-младшего» видно, что глава государства явно не хорошо себя чувствует — все время осматривается, у него блуждает растерянный вгляд. Так же он меняет выражение лица, гримасничает и пьет много воды.

Пользователи сети разошли во мнениях по поводу поведения президента Украины. Некоторые предположили, что Зеленский учень устал и налицо сильное переутомление. К слову, он был первым свидетелем приступа канцлера Германии Ангелы Меркель, которую буквально затрясло рядом с ним во время его визита в Европу. Фрау-канцлер тогда объяснила произошедшее усталостью и обезвоживанием.

Другие пользователи сети уверены, что Владимир Зеленский принимает что-что сильнодействующее, что и привело к такому неадекватному поведению (пунктуация и орфография авторов сохранена — Прим.ред.).

«Накрыло)))) Сидим не палимся))) Лицо на умняк))) Классика…»

«Мне его уже жалко. Чувак начал понимать, во что вляпался, и рад бы соскочить, но никто не даст»

«Мда мимика жесть просто, все намного хуже чем я себе думал»

К слову, про Дмитрия Добкина Зеленскому напомнили неспроста. Инцидент с народным депутатом Верховной Рады произошел в 2016 году. Законотворец неожиданно для всех удалился за колонну прямо в зале парламента и начал вести себя совершенно неадекватно. Многие предположили, что причиной этому стало употребление наркотиков.

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