Видео: Меркель затрясло в присутствии Владимира Зеленского

Владимир Зеленский прибыл во вторник, 18 июня, в Германию с официальным визитом для встречи с канцлером Ангелой Меркель.

Это первый визит украинского президента в Германию в качестве главы государства. Главная тема встречи — экономическая поддержка Украины и ситуация в Донбассе.

Однако во время торжественных мероприятий произошло необъяснимое — когда она вместе с Зеленским стояла на красной дорожке в ожидании гимнов стран, ее вдруг затрясло. Что это? У госпожи Меркель произошло ухудшение здоровья или она так выражает эмоции от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

К слову, и сам глава Незалежной смотрелся рядом тоже немного странно. Было похоже, что Зеленский молется — то ли о хорошем проведении переговоров, то ли о том, как бы побыстрее все это пережить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что накануне Зеленский посетил с официальным визитом Францию, где провел переговоры с Эммануэлем Макроном.