Мэр Сыктывкара отправлен в отставку

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов отправлен в отставку. Решение о досрочном прекращении полномочий действующего градоначальника было единогласно принято депутатами городского совета на внеочередном заседании.

Временно исполняющим обязанности главы Сыктывкара назначена первый заместитель руководителя городской администрации Наталья Хозяинова.

По завершении заседания, Валерий Козлов отметил, что ему поступило предложение возглавить представительство Республики Коми в Северо-Западном федеральном округе. Бывший мэр займет на этом посту место Константина Сапрыкина, который 23 июня ушел из жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин принял отставку Евкурова.