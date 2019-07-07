Растерявшая детей паучиха ужаснула пользователей сети — видео

, 10:26 Видео 770

Житель США снял пугающие кадры у себя дома и выложил в интернет.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com, Twitter @barstoolsports

Житель американского штата Миссури ненашутку перепугал пользователей всемирной паутины, выложив на странице в Twitter кадры, ужаснувшие юзеров. На видео достаточно крупная самка паука-волка ползет по дверному проему. Глаза членистоногого и брюшко поблескивают от подсветки камеры мобильного телефона.

В какой-то момент автор ролика слишком близко придвигает к паучихе гаджет и она, приняв угрожающую позу, стремительно спускается на пол с помощью нити паутины.

В момент ее приземления десятки маленьких паучков, сидевших, как оказалось, на спине у матери, разбегаются по земле. Детеныши, поблескивая глазами, словно россыпь драгоценных камней, судорожно носятся вокруг своей хищной родительницы.

Стоит отметить, что паучата до своей первой линьки не слезают со спины матери и ничего не едят. После того, как самка находит подходящее сырое затененное место, малыши спускаются на землю и начинают жить самостоятельно.

Пауки-волки слабо ядовиты, но их укус, как правило, не представляет опасности для человека.

Ранее 5-tv.ru опубликовал репортаж — тараканы массово атакуют квартиры.

Читайте также

+15° Днём +21°
Ночью +9°
63.58
0.18 71.66
0.12
Гороскоп на 7 июля: Скорпионы, не тратьте деньги впустую!

Последние новости

11:29
Экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова присоединилась к BottleCapChallenge
11:06
Зачем себе больно делать: к блефаропластике Даны Борисовой отнеслись скептически
10:50
Взрыв газа произошел в жилом доме в центре Петербурга — видео
10:26
Растерявшая детей паучиха ужаснула пользователей сети — видео
10:17
Миллиардер Эпштейн задержан по обвинению в торговле людьми
10:05
Playboy-модель Мария Лиман показала грудь и поставила фанатов перед выбором

Сейчас читают

Гороскоп на 7 июля: Скорпионы, не тратьте деньги впустую!
«Какие ноги»: Климова после развода гуляет по Москве в соблазнительных нарядах
«Мы заплакали»: Карен Шахназаров встретился с родной дочерью спустя 20 лет

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге