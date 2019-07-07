Житель американского штата Миссури ненашутку перепугал пользователей всемирной паутины, выложив на странице в Twitter кадры, ужаснувшие юзеров. На видео достаточно крупная самка паука-волка ползет по дверному проему. Глаза членистоногого и брюшко поблескивают от подсветки камеры мобильного телефона.

В какой-то момент автор ролика слишком близко придвигает к паучихе гаджет и она, приняв угрожающую позу, стремительно спускается на пол с помощью нити паутины.

В момент ее приземления десятки маленьких паучков, сидевших, как оказалось, на спине у матери, разбегаются по земле. Детеныши, поблескивая глазами, словно россыпь драгоценных камней, судорожно носятся вокруг своей хищной родительницы.

Стоит отметить, что паучата до своей первой линьки не слезают со спины матери и ничего не едят. После того, как самка находит подходящее сырое затененное место, малыши спускаются на землю и начинают жить самостоятельно.

Пауки-волки слабо ядовиты, но их укус, как правило, не представляет опасности для человека.

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