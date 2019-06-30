В России нашествие тараканов. То там, то тут, со всей страны приходят сообщения о том, что насекомые снова атакуют наши дома. Они появляются даже там, где об их существовании уже давно забыли. В квартирах и в подъездах вырастают тараканьи колонии. Причем место под солнцем себе отвоевывают совершенно нетипичные для наших широт виды — они крупнее и прожорливее. А еще активно размножаются. И вот уже на место привычных нам прусаков приходят особи из Америки и Мадагаскара. Мой коллега Андрей Захаров досконально изучил вопрос и кажется понял, что происходит?

Они возвращаются. После многих лет затишья. Жалобы приходят из всех регионов.

Они стали быстрее, больше и плодовитее. Захватывают все новые территории и не всегда реагируют на отраву.

Беспокойство жителей разделают ученые. Говорят — на одного видимого таракана приходится 20-30 скрытых от глаз. И если срочно их не остановить, то потом будет поздно.

Что именно заставило насекомых вернуться? Жители подмосковного Лыткарино подозревают, что непрошенные гости приходит к ним не по своей воле.

«Вот такие объявления обновляют практически ежедневно», — демонстрирует бумажку на доске объявлений местный житель.

Они даже не предлагают свои услуги, а сразу предупреждают о санобработке от насекомых. Дескать, нужно лишь оставить заявку. Иначе будет по-плохому.

«Шестисантиметровой полосой вот эти вот тараканы. Такого количества я никогда не видел. Вот так валялись эти лапки. Вот так вот, как высыпанные и кусочками на полу», — вспоминает житель подмосковного Лыткарино.

Пятна на стенах — напоминание невиданного с 80-х нашествия тараканов. Из-за них некоторые жильцы не могли даже зайти в свои квартиры — те покрывали пол и стены шевелящимся ковром. В том, что насекомых подбросили здесь никто, не сомневается.

«Подкинули. Вот вы заболели. Заразили вас. И вот мы вас вылечили», — считает Юрий Власов.

Лечились самостоятельно. Люди сами покупали репелленты. Заявления в полицию и прокуратуру не помогли. Кто подбрасывал насекомых — никто не видел. Впрочем, если даже и поймать преступника, то доказать умысел — почти нереально.

«Мы должны его зафиксировать. За ним вести оперативное наблюдение — слежку. Двести его до контракта с этим домом. Передача денег. Меченные деньги. Ну, космос. Это операция на уровне захвата министров», — говорит адвокат Александр Аскеров.

Этим и пользуются нечистые на руку дезинсекторы. Открыть такое дело — проще некуда. Лицензия не нужна. На регистрацию юрлица, инструктаж СЭС и генератор химического пара уйдет около 50 тысяч. Зато по два заказа в день в течение первого же месяца эти расходы окупят. Только с одной 9-этажки можно иметь треть миллиона за сезон.

«Я хожу и подкидываю контейнер с насекомыми по подъездам, вентиляционным шахтам», — делится секретами легкого заработка мужчина.

Василий из Нижнего Новгорода попросил изменить имя, голос и не показывать лица. Мужчина официально занимается профдезинфекцией. Три часа в день. А попросту — бросает контейнер с насекомыми в подъезды. За небольшое вознаграждение. Следом выходят вот такие расклейщики объявлений.

Максим Потапов доверился профессионалам, тем более — объявление и клопы появились почти одновременно. Специалисты провели обработку, дали гарантию, а через две недели насекомые вернулись, но дезинсекторы перестали выходить на связь.

Стандартная ситуация — насекомые появляются снова, а специалисты, проводившие обработку, пропадают. К примеру, по московским адресам, где зарегистрированы так называемые борцы с насекомыми мы никого не нашли. Соседи говорят, недавно съехали — в очень срочном порядке.

Вот так выглядит стандартное объявление на подъезде девятиэтажки. На этот раз недалеко от центра Волгограда. На него уже никто не обращает внимания. Несколько предыдущих попыток справиться с насекомыми силами коммерческих дезинсекторов привели к обратному эффекту. Жильцы говорят, после обработки тараканы появляются снова и почему-то еще в больших количествах.

Жалобы на некачественную работу — это еще самое меньшее, что может произойти. Ведь никто не знает с какими именно препаратами работают в таких фирмах-однодневках. И соблюдаются ли дозировки?

«Некому будет жаловаться если какая-то ситуация случится, например, внештатная. Или отравление», — предупреждает ведущий научный сотрудник НИИ дезинфектологии Михаил Алексеев.

В лаборатории института дезинфектологии Роспотребнадзора уже пятый год изучают несколько видов тараканов, которым не страшна даже самая серьезная химия. Эти мутанты — результат, нерегулярной или слишком слабой дезинсекции, к которой насекомые в результате приспособились. И теперь эта популяция активно размножается. Тараканы не просто возвращаются. Они становятся сильнее. И, к сожалению, в этом им активно помогает сам человек.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео нападения огромного таракана на президента Филиппин.