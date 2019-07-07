Взрыв газа произошел в жилом доме в центре Петербурга — видео

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В результате ЧП пострадал молодой мужчина и погиб бездомный котенок.

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Фото, видео : ТАСС / Михаил Терещенко, ВКонтакте @spb_today

Молодой человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в центре Петербурга. Инцидент произошел в рано утром в воскресенье, 7 июля, на 13-й Красноармейской улице в Адмиралтейском районе.

22-летнего пострадавшего с места происшествия увезла скорая, он госпитализирован с ожогами. Ударной волной выбило стекла в подъезде и припаркованном автомобиле. По свидетельствам очевидцев, в результате ЧП погиб уличный котенок, получивший ранение осколком стекла.

ВКонтакте @spb_today

По словам начальника ОИ и ОС ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО Вячеслава Степченко, причиной инцидента стала утечка бытового газа. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что потолок обрушился в кафе Ростова-на-Дону после хлопка в подвале.

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