Российская команда, в которую входят участники конкурсов платформы «Россия — страна возможностей», стала абсолютным чемпионом в мировом финале Global Management Challenge (GMC). Бизнес-чемпионат прошел в Екатеринбурге.

Второе место заняла команда из Португалии, на третьем месте участники из африканского Кот-Д’Ивуара. Россию представляла команда «Отцы и дети». В составе команды участники флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей»: конкурса «Лидеры России» и кубка «Управляй!».

Среди них Сергей Ионин из Свердловской области, занявший второе место на мировом финале GMC в 2017 году в Дохе, его земляк Константин Щербаков, победивший в мировом финале GMC в 2014 году в Сочи. Марс Карамов из Москвы, занявший воторое место на мировом финале GMC в 2017 году в Дохе, Вячеслав Зырянов из Свердловской области, победивший в мировом финале GMC в 2014 году в Сочи и ставший полуфиналистом конкурса «Лидеры России», а также Максим Кирилов завоевавший серебро на мировом финале GMC в 2017 году в Дохе.

Победителей и призеров Global Management Challenge наградили заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, глава Екатеринбурга Александр Высокинский и ректор РАНХиГС Владимир Мау.

В финал вышли студенты, представители бизнеса, госслужащие из 20 стран Европы, Америки, Африки и Азии. Команды из России ранее уже пять раз становились победителями мирового чемпионата по стратегии и управлению бизнесом.

Платформа «Россия — страна возможностей» была создана указом президента 22 мая 2018 года в качестве агрегатора образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив. Она объединила 19 проектов, таких как, в частности, конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки» и другие.

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