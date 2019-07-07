Названа новая версия крушения малайзийского Boeing

, 17:19 95

Выполнявший рейс из Куала-Лумпура в Пекин лайнер «Малайзийских авиалиний» пропал над Индийским океаном в 2014 году.

Фото : www.globallookpress.com

Авиационный эксперт Тим Термини поделился новой версией исчезновения Boeing-777 «Малайзийских авиалиний» над Индийским океаном 8 марта 2014 года, пишет URA.RU.

В интервью New York Post Термини предположил, что борт был уничтожен намеренно и привел четыре возможных варианта развития событий на пассажирском лайнере. По его мнению, самолет мог захватить член экипажа или злоумышленник из числа пассажиров. Гибель Boeing мог спровоцировать диспетчер наземной службы.

Версии Термини, однако, не пользуются популярностью, отметили журналисты. Приоритетная версия крушения самолета — действия пилота Захарии Ахмад Шаха, который намеренно отклонился от маршрута. Об этом свидетельствуют данные авиатренажера, на котором летчик занимался перед катастрофой.

Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал над Индийским океаном 8 марта 2014 года. На его борту находился 239 человек. Позже обломки лайнера нашли у берегов Мадагаскара. Место крушения и точную причину катастрофы так и не удалось установить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о «потенциальном факторе риска» в новой модификации Boeing-737, который мог привести к двум крушениям и гибели нескольких сотен пассажиров.

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