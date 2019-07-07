«Это из какого ночного клуба?»: На руке Зеленского заметили странный браслет

Не успела утихнуть шумиха по поводу странного поведения президента Незалежной Владимира Зеленского на одном из совещаний, на котором он пребывал в крайне нервозном состоянии, схожим с последствиями употребления кокаина, как появился новый повод для обсуждений его внешнего облика.

В воскресенье, 7 июля, Зеленский в сопровождении председателя Европейского совета Дональда Туска посетил Одессу. Очевидцы засняли политиков на фото, когда те прогуливались по городу. И вот тут все обратили внимание на странный, желтого цвета, резиновый браслет на руке Зеленского. Дело в том, что подобный аксессуар обычно выдают при оплате билета в ночной клуб, гостиницу или фитнес-центр.

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Снимок опубликовало издание Страна.ua, и читатели принялись гадать, для чего президент страны носит на руке резиновое изделие.

« Из какого ночного клуба браслет на руке у президента? » — интересуется один.

« Это из отеля в Турции. Как после выборов слетал отдохнуть, так до сих пор и не снял », — напомнил другой про поездку победившего на выборах Зеленского, который сразу после этого с семьей устроил себе короткие каникулы.

А некоторые предположили, что это всего на всего браслет, отпугивающий комаров.

Ранее нарколог прокомментировал поведение Зеленского на совещании, предположив, что предварительно он мог употребить кокаин.