«Это кокаин»: Нарколог прокомментировал поведение Зеленского на совещании

, 13:50 Эксклюзивное интервью 770

Президент Независимой Наркологической Гильдии Руслан Исаев предположил, что лидер Незалежной мог находиться под действием наркотиков или психотропных препаратов.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Президент Независимой Наркологической Гильдии, врач-нарколог Руслан Исаев в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, что поведение украинского лидера Владимира Зеленского во время совещания, действительно, несколько странное. Подобное состояние может быть последствием употребления психостимуляторов или галлюциногенов.

Нарколог отметил, что подобный побочный эффект может проявиться через несколько часов после приема кокаина.

«Первое, что, наверное, вертится на языке, это кокаин. Такое тревожное и депрессивное состояние возникает после приема наркотика через несколько часов. Здесь могут быть варианты, что это не наркотики, а какие-то психотропные препараты. Переутомление не характерно. Обычно человек вялый, сонливый. А здесь видно, что человек активный. Только активность эта не носит адекватные формы», — рассуждает Руслан Исаев.

Специалист предполагает, что Владимир Зеленский в течение своей карьеры в шоу-бизнесе мог иметь опыт употребления кокаина, как и многие другие представители творческих профессий. Нарколог отмечает, когда человек находится в состоянии повышенной нервной нагрузки, склонность к приему подобных веществ возрастает.

При этом утверждать на 100%, что Владимир Зеленский находился под действием каких-то запрещенных веществ, нельзя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что соцсети обсуждают странное поведение Зеленского на совещании.

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