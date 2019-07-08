Бразилия обыграла Перу 3:1 и стала обладателем кубка Америки — видео

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Вдесятером бразильцы смогли не только удержать победный счет, но и увеличить отрыв.

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Фото, видео : REUTERS, Instagram @copaamerica, @lureis25

Сборная Бразилии обыграла своих соперников из Перу и стала обладателем кубка Америки впервые с 2007 года. Матч закончился в основное время со счетом 3:1 — у бразильцев отличились Эвертон Соарес, Габриэль Жезус, а также Ришарлисон Андраде с пенальти. Стоит отметить, что победители провели последние 20 минут матча вдесятером из-за удаления Жезуса. Единственный мяч перуанцев забил с пенальти Хосе Паоло Герреро.

Кубок Америки — соревнование южноамериканских сборных, проводимое с 1916 года. Бразилия становилась обладателем кубка девять раз, Аргентина — 14, Уругвай — 15.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Игорь Акинфеев высказался о возвращении в сборную России к Евро-2020.

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