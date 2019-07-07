Игорь Акинфеев высказался о возвращении в сборную России к Евро-2020

Вратарь футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что его возвращение в российскую сборную маловероятно. Об этом 33-летний голкипер московских армейцев сообщил, отвечая на вопросы болельщиков на домашнем стадионе.
1 июля 2019 года исполнился год с момента исторической победы сборной России над испанцами на домашнем чемпионате мира. Одним из творцов того триумфа стал Игорь Акинфеев, отразивший ногой пенальти Яго Аспаса. После ЧМ многолетний лидер национальной команды объявил о завершении карьеры в сборной.
Игорь Акинфеев: год после ЧМ. Полная версия: https://t.co/vt4qBQ7dv0 pic.twitter.com/FViIXVcbhj— Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2019 г.
Во время предсезонного сбора расположение ЦСКА навестил главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов, который попросил Акинфеева не менять номер телефона.
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