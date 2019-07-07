Игорь Акинфеев высказался о возвращении в сборную России к Евро-2020

Вратарь футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что его возвращение в российскую сборную маловероятно. Об этом 33-летний голкипер московских армейцев сообщил, отвечая на вопросы болельщиков на домашнем стадионе.

«Я свои решения никогда не отменяю. Я сделал свой выбор в пользу ЦСКА — не было вариантов, кроме как выбрать родной клуб и играть тут до конца контракта», — приводит ТАСС слова Акинфеева.

1 июля 2019 года исполнился год с момента исторической победы сборной России над испанцами на домашнем чемпионате мира. Одним из творцов того триумфа стал Игорь Акинфеев, отразивший ногой пенальти Яго Аспаса. После ЧМ многолетний лидер национальной команды объявил о завершении карьеры в сборной.

Во время предсезонного сбора расположение ЦСКА навестил главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов, который попросил Акинфеева не менять номер телефона.

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