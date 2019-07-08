В Греции объявили результаты внеочередных парламентских выборов, которые состоялись накануне. Победу одержала правоцентристская партия «Новая демократия» во главе с Кириакосом Мицотакисом. За него отдали свои голоса почти 40% греков. Партия получила 158 мест в трехсотместном парламенте и может единолично формировать новое правительство.

«Я хочу видеть сильную, уверенную Грецию, которая будет требовать у Европы то, что заслуживает, и не будет попрошайкой или бедным родственником», — заявляет Мицотакис.

Действующий премьер Алексис Ципрас и его блок «Сириза» набрал рекордно низкие 32% голосов. Главная причина провала — разочарование греков от соглашения с Евросоюзом и компромиссом по Македонии. Глава Кабмина уже признал поражение и поздравил оппонента. Сегодня Ципрас примет Мицотакиса в своей резиденции, чтобы передать дела. И сегодня же 8 июля новый премьер принесет присягу в президентском дворце.

Кириакос Мицотакис происходит из влиятельной греческой семьи. Его отец занимал должность премьер-министра страны. В 2016 году Мицотакис в качестве лидера партии встречался в Владимиром Путиным. Он выступал за развитие двустороннего сотрудничества и подчеркивал, что Россия играет особую роль в обеспечении безопасности и стабильности в Европе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Коломойский призвал Зеленского поступить как Греция и объявить дефолт.