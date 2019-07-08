«Читал заклинания»: Билл Гейтс нашел объяснения успеху Стива Джобса

Один из создателей Microsoft Билл Гейтс в эфире американского канала CNN прокомментировал успехи в бизнесе Стива Джобса. По словам предпринимателя, основатель Apple обладал уникальной способностью — он мог «воскресить» любую «умирающую» компанию и сделать ее одной из самых передовых и дорогих в мире. Для этого Джобс, вероятно, использовал «магические заклинания», считает Гейтс.
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В качестве подтверждения своих слов Билл Гейтс привел один исторический факт. Он вспомнил, что компания NeXT, которую в конце 80-х возглавлял Джобс, долгое время не могла продать ни одного компьютера, однако спустя время была выкуплена корпорацией Apple, ставшей одной из самых развитых в мире.
Своим успехом компания также во многом обязана Стиву Джобсу, который в 1997 году оживил ее и принялся готовить принципиально новые продукты, пишет ФАН. Одним из них стал iPhone, который полностью перевернул индустрию и сделал Apple самой дорогой в мире публичной компанией.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Apple представила Apple Card — цифровую банковскую карту с кэшбеком.