Гороскоп на 8 июля: Раки, выбрасывайте хлам!

Рыбы, если ваши желания служат высшему благу, то они исполнятся, вопреки всему. Просто удостоверьтесь, что не растрачиваете себя по мелочам. Овны, все может складываться по вашему плану, а может и не складываться. Все будет так, как замыслила Вселенная. Девы, от вас ожидают активности в соцсетях. Мир готов оценить ваше творчество.

Овен — гороскоп на сегодня, 8 июля

Не дайте своему нетерпению взять верх. Сейчас вы проходите своего рода испытание. Лучшее, что вы можете сделать — позволить себе плыть по течению и не сопротивляться замыслам Вселенной.

Переступите за грань трехмерного восприятия мира. Соединение с вашей духовной стороной будет таким же важным для вас на этой неделе. Не забывайте об указаниях сверху, они будут поступать на каждом шагу.

Космический совет: расслабьтесь и не идите против ветра.

Телец — гороскоп на сегодня, 8 июля

«Люди забудут, что вы делали. Люди забудут, что вы говорили. Но они навсегда запомнят чувства, которые вы пробуждали», — гласит мудрость. Продолжайте плыть по волнам любви безо всяких условий.

Ваша сострадательная натура притягивает к себе людей, как мотыльков к пламени. Конечно, не стоит забывать о границах. Вы же не хотите, чтобы люди злонамеренно воспользовались вашей добротой.

Космический совет: будьте открытыми с людьми.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 8 июля

Прогноз ментальной погоды на день: 100% шанс хаоса, 50% шанс конфликтов.

Покиньте зону боевых действий, прежде чем наговорите глупостей. В период полного затмения вы поймете, что люди раскидываются негативом как никогда сильно. Вы слишком хороши, чтобы опускаться до уровня плюющихся грязью. Ваш секрет выживания: загляните за завесу и найдите нужное решение.

Космический совет: опасайтесь дураков.

Рак — гороскоп на сегодня, 8 июля

А что если меньше количество материальных благ — ключ к более полной и счастливой жизни? Взгляните на все заработанное и спросите себя, насколько вам поможет приобретенное и скопленное.

Расточительство и устранение всего лишнего может стать важной темой для вас сегодня. Может кому-то позарез нужны ваши старые джинсы или затертая до дыр книга. Высоки шансы, что кто-то улыбнется, подари вы ему что-то свое.

Космический совет: избавьтесь от барахла.

Лев — гороскоп на сегодня, 8 июля

Секрет продуктивности: создайте для себя лист из пяти реалистичных целей. Да-да, пять — ваше волшебное число, Львы. Прежде чем ударяться в панику, позвольте внести ясность.

Чем проще вы организуете свое рабочее пространство, тем легче вам достигать намеченного. Учитывая, что вы вступаете в важный этап своей карьеры, вы захотите быть на вершине своей игры. Не отвлекайтесь, когда идете вперед.

Космический совет: создайте список пяти важных дел.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июля

Дева — гороскоп на сегодня, 8 июля

Недельный совет: время врываться в соцсети. Если не понимаете технологий продвижения, наймите эксперта или попросите о помощи понимающего друга. Относитесь с вниманием к тем идеям, которые приходят вам в голову на этом этапе. Восприимчивость является ключом к поиску творческих решений ваших проблем.

Космический совет: выкладывайте творчество в интернет.

Весы — гороскоп на сегодня, 8 июля

Кто сказал, что клерк не может стать артистом, или что писатель не может зажигать на сцене. Перед вами лежат многочисленные источники дохода. Вдобавок к этому открываются всевозможные способы самовыражения. То, как вы сможете выстроить баланс между этими двумя сторонами и определит ваш успех. Равенство в паре «жизнь-работа» предельно важно. Не забывайте уделять время себе.

Космический совет: не увлекайтесь работой.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 8 июля

Прощение лечит. Прощение освобождает. Прощение создает пространство для позитивной энергии.

Точите на кого-то зуб с доисторических времен? Вот вам упражнение на этот счет: возьмите лист бумаги и напишите этому человеку письмо со всеми чувствами и мыслями, которые вас обуревают. Чур никакой цензуры. Превратите ваши слова в эмоции. А потом возьмите и сожгите все написанное. Пусть это станет вашим Рубиконом.

Космический совет: дайте волю чувствам.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 8 июля

«Способ создания искусства заключается в том, чтобы сжигать и разрушать обычные понятия и заменять их новыми истинами, которые исходят из макушки головы и из сердца», — говаривал один американский писатель. Пусть эти слова станут спусковым крючком для вас — сносите искусственные границы и смотрите за пределы обыденного понимания. За этим и лежит ваш рост во все стороны, Стрельцы. Не бойтесь потока безумных идей.

Космический совет: выпускайте безумство на волю.

Козерог — гороскоп на сегодня, 8 июля

Ваша параллельная реальность в полном порядке, Козероги. «Недостаточно хорош, не очень красив и глуп», — вот три идола которые вы захотите порушить в первую очередь. Избавьтесь от предрассудков и проявите немного больше веры в себя. Преодолеть свои страхи — секрет построения успешной империи. Космический совет: верьте в себя.

Водолей — гороскоп на сегодня, 8 июля

Увольнять некомпетентного сотрудника или ставить на вид коллеге его неэтичное поведение всегда трудно, но от этого никуда не деться. Иногда приходится приносить плохие вести, Водолеи.

Некоторые из вас могут чувствовать необходимость быть более настойчивыми на личном фронте. Не забывайте о границах. Если чувствуете неуважение к своему личному пространству, не бойтесь говорить правду.

Космический совет: говорите правду, даже горькую.

Рыбы — гороскоп сегодня, 8 июля

Есть секрет для верующих в закон притяжения прекрасного. Держите чистую мысль в своем уме 17 секунд, чтобы привести представление в движение. Желание будет становиться все сильнее и сильнее к 68-й секунде. Если то, что вы просили, предназначено для вашего высшего блага, верьте, оно придет к вам, несмотря ни на что. Не забывайте всегда фокусироваться на том, что вы хотите, а не на том, чего вы не хотите.

Космический совет: наполняйте ум чистыми мыслями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет всех представителей знаков зодиака на неделе с 8 по 14 июля.