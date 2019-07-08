Жуткие кадры: В огненном ДТП в Москве погиб сын миллионера и поэтессы

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В воскресенье, 7 июля, в столичном районе Хамовники автомобиль столкнулся с мотоциклом.

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Фото, видео : ВКонтакте @motomsk_dtp, ren.tv

Страшное ДТП произошло в воскресенье, 7 июля, в районе Хамовники города Москвы. По предварительным данным, около дома № 1 по Фрунзенской набережной мотоцикл, двигавшийся прямо, врезался во встречный легковой автомобиль, который выполнял поворот налево. В результате столкновения оба транспортных средства загорелись. В сети появились кадры с места происшествия.

За рулем транспортного средства находился сын знаменитой российской поэтессы Татьяны Маруговой и крупного бизнесмена Владимира Маругова Александр. По предварительной информации, после аварии пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.

По неподтвержденным данным, водитель машины в результате ДТП также пострадал. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобиль Mercedes столкнулся с машиной скорой помощи на пересечении Невского проспекта с Садовой улицей в Петербурге вечером в воскресенье, 7 июля.

Жуткие кадры: В огненном ДТП в Москве погиб сын миллионера и поэтессы

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ВКонтакте @motomsk

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ВКонтакте @motomsk

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ВКонтакте @motomsk

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