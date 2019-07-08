Автомобиль Mercedes столкнулся с машиной скорой помощи на пересечении Невского проспекта с Садовой улицей в Петербурге вечером в воскресенье, 7 июля. В результате аварии пострадали двое фельдшеров.

На кадрах с места ДТП видно, что транспортные средства повреждены незначительно. Сейчас там дежурят сотрудники ГИБДД и медики. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все ее обстоятельства. Также в распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, на котором можно проследить, что Mercedes врезался в машину скорой на высокой скорости.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смертельном ДТП с бензовозом в Свердловской области — водитель грузовика взялся подвезти на цистерне своей машины семь человек и не справился с управлением. Бензовоз съехал в кювет и загорелся, произошел взрыв. Главное управление регионального МВД уточнило, что в результате аварии погибли три человека.