Mercedes столкнулся с машиной скорой помощи в центре Петербурга — видео с места

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Авария произошла на пересечении Невского проспекта с Садовой улицей вечером в воскресенье, 7 июля.

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Фото, видео : ВКонтакте @spb_today

Автомобиль Mercedes столкнулся с машиной скорой помощи на пересечении Невского проспекта с Садовой улицей в Петербурге вечером в воскресенье, 7 июля. В результате аварии пострадали двое фельдшеров.

На кадрах с места ДТП видно, что транспортные средства повреждены незначительно. Сейчас там дежурят сотрудники ГИБДД и медики. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все ее обстоятельства. Также в распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, на котором можно проследить, что Mercedes врезался в машину скорой на высокой скорости. 

Ранее 5-tv.ru сообщал о смертельном ДТП с бензовозом в Свердловской области — водитель грузовика взялся подвезти на цистерне своей машины семь человек и не справился с управлением. Бензовоз съехал в кювет и загорелся, произошел взрыв. Главное управление регионального МВД уточнило, что в результате аварии погибли три человека.

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